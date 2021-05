Non solo perché è la prima donna, ma soprattutto perché ha un curriculum da paura (Di giovedì 13 maggio 2021) Elisabetta Belloni, un curriculum che parla da sé: diplomatica solida ed esperta, ex generale della Farnesina ha seguito i dossier più scottanti, tra cui il rapimento del giornalista Repubblica Daniele Mastrogiacomo, bloccato in Afghanistan dai Talebani. E questo è soltanto una piccola parte. perché come è stata la prima ambasciatrice donna, ora è la prima donna che diventa direttrice del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, per coordinare i servizi di sicurezza. Leggi anche › Alessandra Galloni è la prima donna alla guida della Reuters › Maria Chiara Carrozza è la ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Elisabetta Belloni, unche parla da sé: diplomatica solida ed esperta, ex generale della Farnesina ha seguito i dossier più scottanti, tra cui il rapimento del giornalista Repubblica Daniele Mastrogiacomo, bloccato in Afghanistan dai Talebani. E questo è soltanto una piccola parte.come è stata laambasciatrice, ora è lache diventa direttrice del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, per coordinare i servizi di sicurezza. Leggi anche › Alessandra Galloni è laalla guida della Reuters › Maria Chiara Carrozza è la ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il Sottosegretario (che più sotto non si può...) Cancelleri dichiarava ieri: 'Il Ponte di Messina una balla elettor… - rubio_chef : “Questo è Saleh 7 anni. Stava giocando davanti a casa sua quando una granata gli ha rubato entrambi gli occhi; come… - virginiaraggi : Roma ricorda Donatella Colasanti, unica sopravvissuta al delitto del Circeo e scomparsa nel 2005. A lei abbiamo int… - LanataSilvio : @laura_ceruti @gianbasilio @vanabeau Non solo, che quel viadotto fosse di impossibile manutenzione, e da tirare giú… - MilaniRo_HR : #Cybersecurity. Non solo compliance, ma leva di crescita delle #imprese: -