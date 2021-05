No, le mascherine non causano il cancro per carenza di ossigeno (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 13 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione di un post pubblicato su Facebook il 9 maggio 2021 – e condiviso, al 13 maggio, oltre 100 volte – secondo cui «portare la museruola come ci stanno obbligando» (chiaro riferimento alle mascherine) «favorisce la formazione di tumori». Allegato al post vi è lo screenshot di un articolo pubblicato da la Repubblica il 1° maggio 2003, intitolato «cancro, è tutta carenza di ossigeno», che riporta i risultati di uno studio dell’epoca secondo cui le metastasi tumorali potrebbero essere favorite dalla mancanza di ossigeno. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come abbiamo già discusso su Facta, le mascherine causano effettivamente un leggero calo dell’ossigeno inspirato, ma ... Leggi su facta.news (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 13 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione di un post pubblicato su Facebook il 9 maggio 2021 – e condiviso, al 13 maggio, oltre 100 volte – secondo cui «portare la museruola come ci stanno obbligando» (chiaro riferimento alle) «favorisce la formazione di tumori». Allegato al post vi è lo screenshot di un articolo pubblicato da la Repubblica il 1° maggio 2003, intitolato «, è tuttadi», che riporta i risultati di uno studio dell’epoca secondo cui le metastasi tumorali potrebbero essere favorite dalla mancanza di. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come abbiamo già discusso su Facta, leeffettivamente un leggero calo dell’inspirato, ma ...

