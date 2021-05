No coprifuoco e riapertura delle attività commerciali, sportive e culturali: mozione di Fratelli d’Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – Con la mozione di Fratelli d’Italia che verrà votata oggi al Senato, Fratelli d’Italia chiede: – riapertura di tutte le attività commerciali, sportive e culturali in sicurezza – Via il coprifuoco – No all’obbligo delle mascherine all’aperto se distanziati – No ai limiti per le visite a casa di parenti e amici se fatte in sicurezza “Tutte le forze politiche chiedono di poter riaprire e far ripartire la Nazione: oggi hanno l’occasione di dimostrarlo”, ha dichiarato Giorgia Meloni (foto). “Sì ai protocolli di sicurezza, No alle limitazioni arbitrarie delle libertà”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – Con ladiche verrà votata oggi al Senato,chiede: –di tutte lein sicurezza – Via il– No all’obbligomascherine all’aperto se distanziati – No ai limiti per le visite a casa di parenti e amici se fatte in sicurezza “Tutte le forze politiche chiedono di poter riaprire e far ripartire la Nazione: oggi hanno l’occasione di dimostrarlo”, ha dichiarato Giorgia Meloni (foto). “Sì ai protocolli di sicurezza, No alle limitazioni arbitrarielibertà”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : No coprifuoco e riapertura delle attività commerciali, sportive e culturali: mozione di Fratelli d’Italia… - rinoteodoro : Aumento di contagi in UK. Siamo pronti per un liberi tutti? L'italia e pronta per abolire il #coprifuoco? Da una p… - NewSicilia : #Newsicilia Un #flashmob per chiedere il superamento delle restrizioni attualmente in vigore contro la #pandemia e… - ilmeteoit : #COVID: #RIAPERTURA #PISCINE e #PALESTRE, la #QUARANTENA e il #COPRIFUOCO. #Svelato il #PIANO del #GOVERNO #DRAGHI - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: Raddoppio soldi per Partite Iva e imprese, da 20 a 40 mld. Fatto. Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, econo… -