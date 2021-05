Nintendo Switch Pro manca solo l' annuncio | il CEO Furukawa parla di un nuovo hardware in lavorazione

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il possibile arrivo di un modello Pro diè auspicato un po' da tutti i fan. Ci sono finalmente novità in questo senso, che emergono da un Q&A a tema finanze interne alla compagnia di Kyoto. Qua sotto riportiamo le parole di Shuntaro, che potrebbero riferirsi almodello dicome alla next-gen. "I nostri costi di sviluppo del software, che includono l'outsourcing, stanno aumentando mentre lavoriamo per mantenere un flusso continuo di nuovi titoli permentre entra a metà del suo ciclo di vita. Poiché i costi di sviluppo per titolo sono più alti ora rispetto alle piattaforme passate, prevediamo che le spese di R&S continueranno ad aumentare mentre lavoriamo per mantenere una consistente ...

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Switch

GetsuFumaDen: Undying Moon sarà disponibile a partire dal 13 maggio per PC e, nel corso del 2022, anche per console... Sony e Microsoft sono state costrette a rallentare la produzione della nuova Playstation PS5 e della Xbox serie X e S, lo stesso dicasi pere la sua consolleper la quale l'azienda ...Il possibile arrivo di un modello Pro di Nintendo Switch è auspicato un po' da tutti i fan. Ci sono finalmente novità in questo senso, che emergono da un Q&A a tema finanze interne alla compagnia di K ...The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 fa ancora attendere i fan, ma nuovi rumor portano ora nuove e buone notizie sullo sviluppo.