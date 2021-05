Neymar, niente finale di Coppa: ammonito dopo 5 minuti e ironia contro l’arbitro (Di giovedì 13 maggio 2021) Il brasiliano ha ricevuto un cartellino giallo dopo appena 5 minuti dal suo ingresso in campo: salterà la finalissima Leggi su itasportpress (Di giovedì 13 maggio 2021) Il brasiliano ha ricevuto un cartellino gialloappena 5dal suo ingresso in campo: salterà la finalissima

Advertising

GiuxInter : @PinoVaccaro77 @alibi2000 @MarcoZH11 Io nn so se qualcuno accetterà o meno ma se ci sn società che continuano a fre… - fedex_94 : @EdoardoMecca1 @AzzoJacopo Non paragonabile a niente...ah si paragonibile solo a neymar-mbappe - Mr_Tozzo : @DilettaLeotta Se può fa niente per Neymar alla Roma? -