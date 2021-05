Netflix | Elite 4 | torna la serie tv sui ragazzi della scuola più famosa di Spagna con 4 nuovi personaggi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il ritorno diè fissato per il 18 giugno 2021, quando sarà pubblicata sul catalogo multimediale di. I fan non vedono l’ora di riprendere le filastoria deispagnoli impegnati in crimini, misteri e feste.4: tutte le novità sulla nuova stagione diSaranno tante le novità nel cast diper la sua stagione numero 4. Latv spagnola narra le vicende di un gruppo diadolescenti di un prestigioso liceo privato spagnolo chiamato Las Encinas. Iprovengono tutti da alcune delle famiglie più importanti in terra spagnola e sono coinvolti di stagione in stagione, loro malgrado, in un diverso crimine. Le tematiche...