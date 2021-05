"Nessuna invasione, i sovranisti sono pazzi". Immigrazione, l'ultimo delirio di Parenzo: insulti a Salvini & Meloni | Video (Di giovedì 13 maggio 2021) "Ecco perché i sovranisti sono pazzi: dovrebbero essere loro a chiedere più Europa. Voglio vedere l'umanità di chi propone il blocco navale quando ti trovi davanti dei minori non accompagnati". Questo il sunto del pensiero di David Parenzo, sul tema Immigrazione, intervistato come ospite nella sua trasmissione Tagadà in onda su La7. Il giornalista ha affrontatp col suo solito piglio polemico il tema dei migranti, in particolare quello che sta succedendo nell'isola di Lampedusa. E insomma, volano insulti: i sovranisti, ovvero Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono dei "pazzi". "Non c'è Nessuna invasione, non c'è Nessuna sostituzione etnica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) "Ecco perché i: dovrebbero essere loro a chiedere più Europa. Voglio vedere l'umanità di chi propone il blocco navale quando ti trovi davanti dei minori non accompagnati". Questo il sunto del pensiero di David, sul tema, intervistato come ospite nella sua trasmissione Tagadà in onda su La7. Il giornalista ha affrontatp col suo solito piglio polemico il tema dei migranti, in particolare quello che sta succedendo nell'isola di Lampedusa. E insomma, volano: i, ovvero Matteoe Giorgiadei "". "Non c'è, non c'èsostituzione etnica, ...

