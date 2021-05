Nella terra martoriata, centinaia di bambini ricevono il dono più bello (Di giovedì 13 maggio 2021) Pochi mesi dopo la visita di Papa Francesco, a Qaraqosh, Nella chiesa di “San Giovanni Battista”, si è vissuto un momento di gioia e grazia. In uno dei Paesi più feriti dagli scontri civili e non, in una chiesa sono state celebrate le Prime Comunioni. Ben 121 bambini hanno ricevuto, per la prima volta, la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 13 maggio 2021) Pochi mesi dopo la visita di Papa Francesco, a Qaraqosh,chiesa di “San Giovanni Battista”, si è vissuto un momento di gioia e grazia. In uno dei Paesi più feriti dagli scontri civili e non, in una chiesa sono state celebrate le Prime Comunioni. Ben 121hanno ricevuto, per la prima volta, la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

