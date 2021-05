Negli Usa niente più mascherine al chiuso e distanziamento sociale per chi è vaccinato. Biden: “Un grande giorno” (Di giovedì 13 maggio 2021) Le città vanno verso il pieno ritorno alla normalità: a New York, registrato il maggior numero di persone in metropolitana dal 13 marzo 2020 Leggi su lastampa (Di giovedì 13 maggio 2021) Le città vanno verso il pieno ritorno alla normalità: a New York, registrato il maggior numero di persone in metropolitana dal 13 marzo 2020

