Negli archivi del dolore, la guerra privata della casalinga Anna (Di venerdì 14 maggio 2021) Qualcuno in Europa sta rubando i bambini e non solo in Serbia: alla conferenza stampa di Berlino 2019 dove Savovi (Stitches, un legame privato) di Miroslav Terzic – arrivato in questi giorni nelle sale – è stato presentato e premiato nella sezione Panorama, si sono levate voci della stampa internazionale a confermarlo. Perché stiamo seguendo questa casalinga un po' catatonica della periferia di Belgrado? Il dramma di Anna ben nascosto dentro di sé da diciotto anni è la certezza che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

