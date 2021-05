Necromunda | Hired Gun sveglia il suo cyber mastino in un nuovo frenetico trailer

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 13 maggio 2021) IlsparatuttoGun sviluppato dal piccolo studio Streum On Studio presenta alcune novità. Il gioco inizierà in Martyr's End che sarà il centro di tutta l'azione; lì dovrete selezionare un contratto, preparare il vostro arsenale e localizzare l'obiettivo attraverso l'intero oscuro e contorto alveare. Non sarà facile perché il gioco metterà alla prova tutte le vostre abilità di cacciatore di taglie, ma ci sono buone notizie. Per concludere i vostri contratti in grande stile, avrete l'aiuto del vostrocon il quale potrete scatenare una danza di distruzione. Inoltre, sarete in grado di apportare miglioramenti e far crescere il vostro arsenale, dal momento che tutto può essere utile per guadagnarsi da vivere all'interno del conflitto sempre crescente tra le fazioni ...