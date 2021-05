“Nata perché mia madre scelse di non abortire”. Cara Meloni, nel 1976 l’aborto era illegale (Di giovedì 13 maggio 2021) Il libro di Giorgia Meloni ha un incipit forte, di quelli che invitano il lettore a riflettere sulla caducità della vita, sulla forza delle donne, su quanto nascere, talvolta, sia pura coincidenza e su quante coincidenze si scriva la storia. Insomma, l’incipit perfetto per la biografia di un leader che mira- come da tempo sta accadendo- ad umanizzare la sua figura. Giorgia Meloni infatti, a pagina 13 e 14, dice “Devo tutto a mia madre, (…) devo a lei il bisogno di dire la verità che mi porto dentro”. A proposito di questo bisogno di verità, andiamo avanti a leggere: “Voglio dire grazie. Anzi. La frase esatta è “Devo tutto solo a mia madre”: perché la verità è che io non sarei mai dovuta nascere. Quando rimase incinta, Anna aveva ventitré anni, una figlia di un anno e mezzo e un compagno con cui non ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) Il libro di Giorgiaha un incipit forte, di quelli che invitano il lettore a riflettere sulla caducità della vita, sulla forza delle donne, su quanto nascere, talvolta, sia pura coincidenza e su quante coincidenze si scriva la storia. Insomma, l’incipit perfetto per la biografia di un leader che mira- come da tempo sta accadendo- ad umanizzare la sua figura. Giorgiainfatti, a pagina 13 e 14, dice “Devo tutto a mia, (…) devo a lei il bisogno di dire la verità che mi porto dentro”. A proposito di questo bisogno di verità, andiamo avanti a leggere: “Voglio dire grazie. Anzi. La frase esatta è “Devo tutto solo a mia”:la verità è che io non sarei mai dovuta nascere. Quando rimase incinta, Anna aveva ventitré anni, una figlia di un anno e mezzo e un compagno con cui non ...

Advertising

Valeriotta_ : @foolcomf84 Pensa che mia mamma è nata il 13/05 e anche se non è che sia la cattolica top si era rivolta alla Madon… - Gigithebeast1 : RT @ZinnonaRyder: Reinhold Messner (77 anni) sposa la sua ragazza di 35 più giovane. Quando non trovi la persona della tua vita è perché f… - mapizzaaa : RT @tiemaisuccesso: Si giocano una finale, non un pacco di patatine, per cui, qui lo dico, io lotterei comunque come un toro perché sono na… - luvyoont4e : domanda per le femministe radicali: se una donna nata tale si ritiene tale, ma usa comunque tutti i pronomi perché… - moonchild___xx : RT @hulkiepooh: il mio più grande rammarico è non essere nata uomo..... perché non potrò mai dire che sono una cagona, pisciona, scorreggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nata perché Il Cahback diventa un furto autorizzato: 'Lo Stato non ci tutela' La rabbia di chi paga sulla sua pelle l'incertezza di una iniziativa nata per semplificare e creare vantaggi per tutti. Tutti conosciamo il cashback , l'iniziativa che consente a tutti di ritornare del 10% rispetto alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi ...

Valeria Fedeli (Pd): "Gualtieri è un cavallo di razza, sarà Calenda a mancare il ballottaggio" Al secondo turno sarà poi necessario provare a fare un'intesa con Calenda, perché personalmente ... ma che non può farlo vista la scissione dalla quale è poi nata Azione? Lei conosce bene la mia ...

Calabria, studios hollywoodiani alla ex Sir di Lamezia: l’idea della Regione Minoli: ecco perché può... Corriere della Sera La rabbia di chi paga sulla sua pelle l'incertezza di una iniziativaper semplificare e creare vantaggi per tutti. Tutti conosciamo il cashback , l'iniziativa che consente a tutti di ritornare del 10% rispetto alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi ...Al secondo turno sarà poi necessario provare a fare un'intesa con Calenda,personalmente ... ma che non può farlo vista la scissione dalla quale è poiAzione? Lei conosce bene la mia ...