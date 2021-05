Napoli, terapie e palestra per Koulibaly. Il report dell’allenamento odierno (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il successo sull’Udinese allo Stadio Maradona e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Artemio Franchi domenica alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con un a fase di torello. Successivamente riscaldamento atletico su circuito. Di seguito esercitazione di passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Koulibaly ha fatto terapie e lavoro in palestra. Il report del Napoli su Twitter Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il successo sull’Udinese allo Stadio Maradona e un giorno di riposo, ilha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Artemio Franchi domenica alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con un a fase di torello. Successivamente riscaldamento atletico su circuito. Di seguito esercitazione di passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto.ha fattoe lavoro in. Ildelsu Twitter Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

