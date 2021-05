Napoli, scatta il piano vaccini per i 1600 clochard della città (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Quella dei clochard è una categoria molto a rischio di contagio da covid, in particolar modo per le loro condizioni di vita e territoriali. Fino ad oggi sono stati praticamente dimenticati nelle varie liste per i vaccini, eppure rappresentano un buon numero. Sono infatti oltre 1600 secondo i dati ufficiali ed è a loro che il Comune di Napoli sta pensando per le vaccinazioni. Un vero e proprio piano strutturato che consentirà, in collaborazione con l’Unità di Crisi della Regione Campania e tramite associazioni civiche, di proteggerli dal rischio di contrarre il virus. L’obiettivo è creare per loro dei codici fiscali temporanei in modo da consentirne la prenotazione sulla piattaforma dedicata. Non si conoscono ancora i tempi ma ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quella deiè una categoria molto a rischio di contagio da covid, in particolar modo per le loro condizioni di vita e territoriali. Fino ad oggi sono stati praticamente dimenticati nelle varie liste per i, eppure rappresentano un buon numero. Sono infatti oltresecondo i dati ufficiali ed è a loro che il Comune dista pensando per le vaccinazioni. Un vero e propriostrutturato che consentirà, in collaborazione con l’Unità di CrisiRegione Campania e tramite associazioni civiche, di proteggerli dal rischio di contrarre il virus. L’obiettivo è creare per loro dei codici fiscali temporanei in modo da consentirne la prenotazione sulla piattaforma dedicata. Non si conoscono ancora i tempi ma ...

anteprima24 : ** #Napoli, scatta il piano vaccini per i 1600 clochard della città ** - occhio_notizie : Scoperto dai Carabinieri della compagnia Centro un allevamento abusivo di cozze nel Golfo di Napoli: scatta il sequ… - HyboriaLeague : RT @fanta9news: #NapoliUdinese (h. 20.45) Dal “San Paolo” di Napoli scatta la tre giorni di un turno di #SerieA e #fantacalcio imperdibil… - fanta9news : #NapoliUdinese (h. 20.45) Dal “San Paolo” di Napoli scatta la tre giorni di un turno di #SerieA e #fantacalcio im… - RunPierwork13 : RT @TetteColte: Napoli è per me una bottiglia di vino buono. Quando ti viene fame di meraviglie e sogni Lei t’accompagna e ti inebria esatt… -