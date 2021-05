Napoli | la Champions non eviterà dei sacrifici sul mercato

(Di giovedì 13 maggio 2021) La gioia per un obiettivo, il pass per la prossimaLeague , sempre più vicino e il dispiacere per l'imminente addio del condottiero che ha guidato la truppa durante la lunga e difficile ...

Advertising

pisto_gol : Il Napoli che travolge l’Udinese ha un leader e un capitano: si chiama Lorenzo Insigne, il suo talento indiscutibil… - GoalItalia : Juve-Inter e Fiorentina-Napoli: un film già visto ?? Nel 2018 ci si giocava lo Scudetto, oggi c'è in palio la Cham… - sportmediaset : Corsa Champions: ecco la situazione. #SportMediaset - MaxScherzyIT : RT @mick2585: @GattaMario3 Comunque partita persa a tavolino 3 a 0 e punto di penalizzazione la #Juventus e il #Napoli sarebbero a pari pun… - Daniele91Nap : MA LO SAI TANCRÈ CHE SE IL NAPOLI VINCE LE ULTIME 2 PARTITE STA IN CHAMPIONS? E DI ATALANTA,JUVE,MILAN E GENOA NON… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Champions

La gioia per un obiettivo, il pass per la prossimaLeague , sempre più vicino e il dispiacere per l'imminente addio del condottiero che ha ... è con questi umori contrapposti che ilsi ...... la qualificazione alla prossimaè ancora incerta ed avvincente. Sono cinque le ... contro il Torino, è staccata di cinque punti dalla Juventus, sei dale otto da Milan e Atalanta, ...L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista TMW Radio, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Si ...Neanche con il pass per la competizione continentale più prestigiosa il club partenopeo potrà mantenere l'attuale organico: probabili gli addi di Koulibaly, Fabian e forse Meret ...