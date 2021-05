Napoli, incontro Ordine dei medici-prefetto su sicurezza e 118: “Mantenere alta l’attenzione” (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La sicurezza dei medici all’interno delle strutture sanitarie e quella del personale del 118 sono stati i temi al centro dell’incontro tra il presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, e il prefetto, Marco Valentini. ”E’ stato un incontro che abbiamo apprezzato molto – dice il presidente Zuccarelli – perchè ha consentito all’Ordine non solo di ringraziare il prefetto per l’attenzione che da sempre ha dimostrato di avere su questioni tanto importanti ma anche di confermare la nostra assoluta disponibilità nell’essere parte di una collaborazione istituzionale in quanto organo sussidiario dello Stato”. Problematiche relativa al 118: “E’ stato fatto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladeiall’interno delle strutture sanitarie e quella del personale del 118 sono stati i temi al centro dell’tra il presidente dell’deidi, Bruno Zuccarelli, e il, Marco Valentini. ”E’ stato unche abbiamo apprezzato molto – dice il presidente Zuccarelli – perchè ha consentito all’non solo di ringraziare ilper l’attenzione che da sempre ha dimostrato di avere su questioni tanto importanti ma anche di confermare la nostra assoluta disponibilità nell’essere parte di una collaborazione istituzionale in quanto organo sussidiario dello Stato”. Problematiche relativa al 118: “E’ stato fatto ...

