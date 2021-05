(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRispetto alla discesa in campo di Antonio, che si candida a sindaco di, l’attuale primo cittadino Luigi dedefinisce la sua scelta ”un, pur meritando rispetto perché ci mette la faccia, ha governato venti anni e credo che dopo venti anni si debba lasciare alla storia la valutazione politica. Così – ha detto a Radio 24 – ci costringe a dover ricordare che il debito del Comune deriva proprio dalla sua gestione e che ci consegnò la città con i rifiuti al primo piano dei palazzi mentre oggi noi siamo quelli che invece proviamo perfino a sostenere Roma quando ci ha chiesto una mano sui rifiuti. In questi dieci anni c’è stata una rivoluzione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, de Magistris: 'Bassolino candidato? Errore politico' ** - enzo_barletta : @rep_napoli Sono anni che si mettono a bilancio immobili che poi restano invenduti. Dopo la pedonalizzazione del lu… - anteprima24 : ** De Magistris: 'Se Governo non interviene sarà rivolta città' ** - CinqueNews : #Napoli - de Magistris: «Gattuso merita di restare» - Maria15112786 : L’amministrazione di De Magistris è stata un vero fallimento Napoli, il Comune sommerso dai debiti venderà il pala… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Magistris

...preso il via i servizi della struttura nella prima e unica casa di accoglienza nel Comune di... con una visione di grande inclusione da parte del Sindaco Luigi dee con il grande ...Luigi de, a radio 24, parla delle prossime comunali di. E rilancia la candidatura di Alessandra Clemente a sindaco. "Alessandra Clemente ha 34 anni, amministra da 8 anni, ha una ...‘Se il Governo non interviene ci sarà la rivolta delle città ma mi sembra che il Governo abbia la consapevolezza che lasciare, in questo momento, indietro le città significa lasciare indietro il Paese ...Un edificio enorme, la cui rivalutazione potrebbe attrarre i flussi turistici Diverse le idee proposte, da un mega-museo ad un’Accademia del Sud neoborbonica Soddisfatto de Magistris: “Teniamo forteme ...