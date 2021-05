Napoli, al via la campagna vaccinale del personale Anm presso l’hub Eav (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Parte martedì la campagna vaccinale riservata al personale Anm nell’hub Eav di Porta Nolana a Napoli. Al termine della vaccinazione dei dipendenti Eav, la società ha subito consentito all’Azienda di trasporto di Napoli di avviare le vaccinazioni dei propri dipendenti. L’Anm ha aperto questa mattina una piattaforma intranet aziendale in cui i dipendenti possono dare l’adesione: in pochi ore si sono prenotati già 450 dipendenti. “Si parte martedì con le prime 100 persone – spiega l’Amministatore unico di Anm Nicola Pascale – e poi i numeri saliranno. Voglio ringraziare sentitamente, Umberto De Gregorio che ci ha subito aperto le porte del centro vaccinale realizzato da Eav. Tutti i dipendenti dell’azienda hanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Parte martedì lariservata alAnm nelEav di Porta Nolana a. Al termine della vaccinazione dei dipendenti Eav, la società ha subito consentito all’Azienda di trasporto didi avviare le vaccinazioni dei propri dipendenti. L’Anm ha aperto questa mattina una piattaforma intranet aziendale in cui i dipendenti possono dare l’adesione: in pochi ore si sono prenotati già 450 dipendenti. “Si parte martedì con le prime 100 persone – spiega l’Amministatore unico di Anm Nicola Pascale – e poi i numeri saliranno. Voglio ringraziare sentitamente, Umberto De Gregorio che ci ha subito aperto le porte del centrorealizzato da Eav. Tutti i dipendenti dell’azienda hanno ...

