Napoli, ag. Zaccagni: «Tutto fermo, si aspetterà il nuovo allenatore» (Di giovedì 13 maggio 2021) L’agente di Mattia Zaccagni, Fausto Pari, ha parlato della trattativa con il Napoli Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del possibile trasferimento del centrocampista dell’Hellas Verona al Napoli. «È un calciatore che piace al Napoli, ma al momento è Tutto fermo. Sono rimasto ai discorsi di gennaio e il giocatore interessava. Ora ci sono variabili diverse, probabilmente il Napoli cambierà allenatore. Dopodiché si saprà che tipo di budget avrà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) L’agente di Mattia, Fausto Pari, ha parlato della trattativa con ilFausto Pari, agente di Mattia, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del possibile trasferimento del centrocampista dell’Hellas Verona al. «È un calciatore che piace al, ma al momento è. Sono rimasto ai discorsi di gennaio e il giocatore interessava. Ora ci sono variabili diverse, probabilmente ilcambierà. Dopodiché si saprà che tipo di budget avrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #Napoli, tesoretto #Champions: 50 milioni per #Insigne e #Spalletti. Da #Koulibaly a #Zaccagni: le altre mosse - CalcioPillole : L'agente di #Zaccagni sulla trattativa con il #Napoli: 'Piace agli azzurri ma al momento è tutto fermo'. Intanto sp… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Napoli, tesoretto #Champions: 50 milioni per #Insigne e #Spalletti. Da #Koulibaly a #Zaccagni: le altre mosse https://t.c… - sscalcionapoli1 : Ag. Zaccagni: “Napoli? Tutto rimandato al nuovo tecnico. Non può giocare nei 2, è offensivo”… - MilanLiveIT : ??#Zaccagni-#Napoli non è ancora fatta: parla l'agente! ??#MercatoMilan -