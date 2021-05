Mutuo prima casa | senza anticipo e con garanzia 100% per gli under 35 Le novità in arrivo

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il settore immobiliare in Italia incide in modo rilevante sull'economia italiana in quanto laviene considerata un bene fondamentale. Nel prossimo Decreto Sostegni "Bis", vi è tra le diverse ipotesi allo studio quella di aumentare per i giovani, l'attuale copertura assicurata del Fondosulpari attualmente al 50% del finanziamento (quota capitale). Si tratta di un aiuto sia all'economia reale e soprattutto verso le categorie, come i giovani, spesso tagliati fuori dal mercato dei mutui, perché non in grado di soddisfare i requisiti dirichiesti dalle banche, almeno nei casi un cui non hanno (ancora) un posto di lavoro fisso o un contratto di lavoro dipendente.