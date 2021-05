MotoGP GP Francia 2021 | Marquez | “La pioggia potrebbe favorirmi perchè stanca meno”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Quando un pilota dice che lanon è male vuol dire che non è in forma, ma è anche vero cheperché stressail fisico”. Così Marca proposito delle previsioni meteo del Gran Premio di, quinta tappa del Motomondiale. “Ora che ho cominciato a spingere in palestra – prosegue il pilota spagnolo della Honda a Sky Sport – mi sono accorto che la differenza tra le due braccia è tanta, forse in percentuale al 60-70%”. SportFace.

La MotoGP è di scena in questo fine settimana a Le Mans, per il GP Francia. Un appuntamento che pare destinato ad essere condizionato dal meteo, con precipitazioni possibili lungo tutto l'arco del weekend. Siamo alle porte del GP di Francia: è previsto un fine settimana bagnato, condizioni che potrebbero rimescolare le carte e far emergere i piloti con più esperienza e sensibilità. Nell'ultima corsa di Jerez de la Frontera, Jack Miller è tornato alla vittoria in MotoGP dopo il successo di Assen del 2016, spazzando via i dubbi sul suo complesso inizio di stagione nel team ufficiale Ducati. Fabio Quartararo racconta le difficoltà avute nell'ultima gara nella conferenza di presentazione del Gran Premio di Francia. Il pilota Yamaha ha dovuto operarsi per la sindrome compartimentale.