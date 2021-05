Moto2, GP Francia 2021: sfida a cinque per il titolo iridato. L’Italia sogna con Bezzecchi e Di Giannantonio (Di giovedì 13 maggio 2021) I primi quattro round del Mondiale Moto2 sono andati in archivio fornendo delle indicazioni già quasi definitive su quali (e quanti) saranno i piloti che battaglieranno quest’anno per il titolo iridato nella classe mediana del Motomondiale. Remy Gardner, Sam Lowes, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio (in ordine di classifica generale) hanno infatti dimostrato di essere ad un livello superiore rispetto al resto della concorrenza, quindi uno di loro sarà con ogni probabilità il prossimo Campione del Mondo Moto2. L’Italia può dunque contare su due carte importanti in ottica iridata, specialmente dopo la magica doppietta azzurra di Jerez de la Frontera. Il “Diggia” è stato in grado di riscattare due weekend difficili (tra Losail 2 e Portimao), centrando ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) I primi quattro round del Mondialesono andati in archivio fornendo delle indicazioni già quasi definitive su quali (e quanti) saranno i piloti che battaglieranno quest’anno per ilnella classe mediana del Motomondiale. Remy Gardner, Sam Lowes, Raul Fernandez, Marcoe Fabio Di(in ordine di classifica generale) hanno infatti dimostrato di essere ad un livello superiore rispetto al resto della concorrenza, quindi uno di loro sarà con ogni probabilità il prossimo Campione del Mondopuò dunque contare su due carte importanti in ottica iridata, specialmente dopo la magica doppietta azzurra di Jerez de la Frontera. Il “Diggia” è stato in grado di riscattare due weekend difficili (tra Losail 2 e Portimao), centrando ...

