Morte di Luana D’Orazio | ecco i risultati della perizia sul macchinario ‘gemello’ | «I sistemi di sicurezza erano manipolati»

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ididelgemello di quello in cui è mortastati. È quanto emerso dallatecnica richiestaprocura di Prato, volta al confronto tra i due orditoi presenti nell’azienda tessile di Oste di Montemurlo. Gli investigatori procedono nell’inchiesta per omicidio colposo contro la titolare dell’azienda e il manutentore tecnico dei macchinari. Per i prossimi giorni è stata disposta una secondatecnica sull’orditoio in cui è morta l’operaia 22enne.aveva ricevuto la formazione necessaria? Dall’inchiesta, intanto, stanno emergendo ulteriori punti da chiarire. Secondo quanto riportato da la Repubblica, i legali ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte Luana

PRATO Autopsia suD'Orazio: l'operaia di 22 anni è morta per schiacciamento Dopo l'incidente gli inquirenti sequestrarono due orditoi nella ditta - quello in cuifu trascinata e un altro, ...Proseguono le indagini dopo lasul lavoro di . Il macchinario 'gemello' di quello in cui morìD'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Lo si apprende da fonti della procura di Prato dopo un accertamento del suo ...Si infittisce il giallo relativo alla morte di Luana D'Orazio, l'operaia 22enne che ha perso la vita in una fabbrica di Prato. La procura indaga sui sistemi ...Luana D’Orazio non doveva usare quel macchinario. Al vaglio il contratto con il quale la giovane è stata assunta. Emergerebbe infatti un’assunzione per mansioni di catalogazione. L’operaia di 20 anni ...