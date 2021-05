Mortal Kombat, data di uscita in Italia: ecco dove vedere il film – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 13 maggio 2021) Il film di Mortal Kombat ha finalmente una data di uscita ufficiale in Italia: ecco quando e dove potrete vederlo.. Mortal Kombat, il nuovo film basato sulla celebre serie di picchiaduro targata NetherRealm Studios, ha finalmente una data di uscita per l’Italia: sarà possibile vederlo a partire dal 30 maggio. La pellicola non approderà nei cinema, bensì sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Sky, come già accaduto di recente con Zack Snyder’s Justice League. Diretto da Simon McQuoid, Mortal Kombat riprende in maniera fedele i personaggi della serie e i rispettivi repertori di mosse, incluse le sanguinose ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildiha finalmente unadiufficiale inquando epotrete vederlo.., il nuovobasato sulla celebre serie di picchiaduro targata NetherRealm Studios, ha finalmente unadiper l’: sarà possibile vederlo a partire dal 30 maggio. La pellicola non approderà nei cinema, bensì sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Sky, come già accaduto di recente con Zack Snyder’s Justice League. Diretto da Simon McQuoid,riprende in maniera fedele i personaggi della serie e i rispettivi repertori di mosse, incluse le sanguinose ...

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL GIOCHI ?? 8?ttavi di finale Scegli il miglior VIDEOGAMES di tutti i tempi tra: ??? M… - cinemaniaco_fb : ?????????????? MORTAL KOMBAT (2021) 'Release Date' Trailer ITA del film tratto dal videogioco Guarda il trailer italiano d… - 3cinematographe : #MortalKombat esce anche in Italia! Ecco la sua data d'uscita e dove vedere l'esplosivo live-action. - cinefilosit : #MortalKombat: il nuovo film ispirato al videogame arriva su SKY - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mortal Kombat: il film dal 30 maggio su Sky Cinema e in streaming su NOW -

Ultime Notizie dalla rete : Mortal Kombat Mortal Kombat: dal 30 maggio in digitale in Italia Mortal Kombat ha finalmente una data di uscita italiana. Stiamo ovviamente parlando della pellicola reboot della saga cinematografica (inizia con l'omonima pellicola del 1995 ) ispirata all'omonimo ...

Mortal Kombat: la data di uscita in esclusiva su Sky è ufficiale L'atteso action movie Mortal Kombat , reboot della popolare saga ispirata al celebre videogame arriverà in esclusiva su Sky . Ecco svelata la data di uscita ufficiale : il 30 maggio. Dopo il successo ottenuto in patria, ...

Mortal Kombat (2021) - La recensione del film Gamereactor Italia Mortal Kombat, in esclusiva su Sky il film ispirato alla celebre saga di videogame Mortal Kombat, il film ispirato alla nota saga di videogiochi, arriva domenica 30 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Il film di Mortal Kombat in anteprima ...

Mortal Kombat in prima assoluta su Sky Cinema il 30 maggio Mortal Kombat, la nuova esplosiva avventura cinematografica ispirata alla saga di videogame, diretta da Simon McQuoid e prodotta da James Wan, arriva in Italia in prima assoluta il 30 maggio su Sky Ci ...

ha finalmente una data di uscita italiana. Stiamo ovviamente parlando della pellicola reboot della saga cinematografica (inizia con l'omonima pellicola del 1995 ) ispirata all'omonimo ...L'atteso action movie, reboot della popolare saga ispirata al celebre videogame arriverà in esclusiva su Sky . Ecco svelata la data di uscita ufficiale : il 30 maggio. Dopo il successo ottenuto in patria, ...Mortal Kombat, il film ispirato alla nota saga di videogiochi, arriva domenica 30 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Il film di Mortal Kombat in anteprima ...Mortal Kombat, la nuova esplosiva avventura cinematografica ispirata alla saga di videogame, diretta da Simon McQuoid e prodotta da James Wan, arriva in Italia in prima assoluta il 30 maggio su Sky Ci ...