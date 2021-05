Morta in fabbrica, si indaga: l’orditoio gemello di quello che ha ucciso Luana era stato manomesso (Di giovedì 13 maggio 2021) Dai primi risultati delle verifiche sui macchinari della fabbrica tessile a Oste di Montemurlo è emerso che l’orditoio “gemello” di quello in cui morì Luana D’Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Lo si apprende da fonti della procura di Prato dopo un accertamento del suo consulente tecnico su un macchinario presente nella ditta uguale a quello in cui morì la 22enne. Dopo l’incidente gli inquirenti hanno sequestrato due orditoi nella ditta – quello in cui Luana fu risucchiata e un altro, di fronte – per fare una comparazione sui due macchinari. Il consulente del pm ha iniziato l’accertamento dall’orditoio “gemello” trovando, appunto, le “sicurezze” manipolate. Gi inquirenti hanno potuto constatare che il ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) Dai primi risultati delle verifiche sui macchinari dellatessile a Oste di Montemurlo è emerso che” diin cui morìD’Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Lo si apprende da fonti della procura di Prato dopo un accertamento del suo consulente tecnico su un macchinario presente nella ditta uguale ain cui morì la 22enne. Dopo l’incidente gli inquirenti hanno sequestrato due orditoi nella ditta –in cuifu risucchiata e un altro, di fronte – per fare una comparazione sui due macchinari. Il consulente del pm ha iniziato l’accertamento dal” trovando, appunto, le “sicurezze” manipolate. Gi inquirenti hanno potuto constatare che il ...

