Monster Hunter World ha venduto oltre 17 milioni di copie | Resident Evil 7 a quota 9 milioni di copie piazzate

(Di giovedì 13 maggio 2021) Negli ultimi anni le principali uscite di Capcom non solo hanno goduto di forti vendite al momento del lancio, ma continuano a vendere per periodi di tempo prolungati, come accaduto con. Questa tendenza non sembra mostrare alcun segno di rallentamento. Nel recente report finanziario trimestrale (tramite David Gibson su Twitter), Capcom ha confermato cheha ora17,1di. Nel frattempo, le vendite cumulative di: Iceborne ammontano a 7,7di unità, il che significa chee Iceborne ...

Advertising

GamingToday4 : Monster Hunter Rise: La caccia è aperta! - Riku90 : Bello monster hunter rise. Se mi decidessi ad uscire dall'area di prova delle armi e magari fare le missioni. - TreasureCottage : RT @TreasureCottage: Bandai Monster Hunter Guide P7 Mini Figure Baleful Gigginox Giginebura ashu - rossymemole : RT @NintendoItalia: Dove giochi più spesso a Monster Hunter Rise?? #MonsterHunterRise #MHRise - MattiaIotti1 : RT @PokeMillennium: Il creatore di NieR reinterpreta la storia di Monster Hunter Rise #PokemonMillennium #MonsterHunterRise #NieR Articolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Monster Hunter

... Bundle Approvato Dal Consiglio Bundle Crash Team Racing Nitro - Fueled + Spyro Reignited TrilogyWorld: Iceborne Digital Deluxe The Yakuza Remastered Collection Detroit: Become Human ...Fin troppo facile prendere: World come ulteriore dimostrazione di ciò, ma il fatto che la serie non abbia praticamente mai avuto la benché minima defaillance quasi nasconde quanto ...Negli ultimi anni le principali uscite di Capcom non solo hanno goduto di forti vendite al momento del lancio, ma continuano a vendere per periodi di tempo prolungati, come accaduto con Monster Hunter ...Yoko Taro non smette di avere idee folli nemmeno quando gioca a Monster Hunter Rise. Come sarebbe il titolo di Capcom se fosse diretto da lui?