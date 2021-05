Moda, Alberto Chalon (Giano Capital) tra nuovi investitori Lyst (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Giano Capital, costituita nell’autunno del 2020 con lo scopo di investire in startup tecnologiche, in fase di crescita, in Nord America ed Europa è tra i nuovi investitori di Lyst, la più grande piattaforma mondiale di ricerca di abbigliamento di lusso. Quest’ultima ha annunciato un round di finanziamento pre-IPO del valore di 85 milioni di dollari. “Siamo orgogliosi di essere tra i nuovi investitori di Lyst, una realtà che sta diventando un vero e proprio volano per lo sviluppo dello shopping virtuale”. Lo ha dichiarato Alberto Chalon, Partner fondatore di Giano Capital. “Siamo certi di poter contribuire al successo di Lyst mettendo a disposizione le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –, costituita nell’autunno del 2020 con lo scopo di investire in startup tecnologiche, in fase di crescita, in Nord America ed Europa è tra idi, la più grande piattaforma mondiale di ricerca di abbigliamento di lusso. Quest’ultima ha annunciato un round di finanziamento pre-IPO del valore di 85 milioni di dollari. “Siamo orgogliosi di essere tra idi, una realtà che sta diventando un vero e proprio volano per lo sviluppo dello shopping virtuale”. Lo ha dichiarato, Partner fondatore di. “Siamo certi di poter contribuire al successo dimettendo a disposizione le ...

