Mobilità, autobus a idrogeno verde: a Bolzano prima flotta (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Bolzano sempre in prima linea quando si parla di svolta green: ancora una volta prima in Italia, ha presentato oggi i nuovi ecobus per il trasporto urbano: alimentati a idrogeno verde, non producono nessuna emissione inquinante e hanno 350 chilometri di autonomia. Dopo i prototipi attivi da qualche anno in città, arriva ora la flotta di 12 mezzi targata SASA, società in-house della Provincia Autonoma di Bolzano e gestore per il trasporto pubblico su strada che può così considerarsi la prima del Paese (e tra le più cospicue d'Europa) ad essere alimentata a idrogeno totalmente non inquinante in quanto prodotto interamente con fonti energetiche rinnovabili. I bus, realizzati dall'azienda Solaris si andranno ad aggiungere ai ...

