Mitsubishi: verso il clamoroso ritorno di Ralliart (Di giovedì 13 maggio 2021) Tenetevi forte: la Mitsubishi sta per riportare in vita la Ralliart! Questa, clamorosa notizia è apparsa dopo la pubblicazione dell’ultimo rapporto finanziario della casa giapponese, martedì scorso. In tale rapporto, a pagina 25, si legge chiaramente che la casa vuole ripristinare il suo reparto sportivo, con la creazione di modelli appositi, accessori e parti speciali. “Per i clienti, porteremo sul mercato accessori su misura per la nostra gamma di modelli e torneremo nel motorsport in tutto il mondo“, si legge nel documento. Istituita nel 1970, Ralliart ha rappresentato la Mitsu nelle corse di rally e nei raid. Nella sua carriera ha conquistato quattro mondiali rally e ben 12 vittorie alla Dakar. Sotto l’ala ha creato la Lancer Evolution, una delle vetture sportive più iconiche di sempre. Qual è la storia sportiva di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Tenetevi forte: lasta per riportare in vita la! Questa, clamorosa notizia è apparsa dopo la pubblicazione dell’ultimo rapporto finanziario della casa giapponese, martedì scorso. In tale rapporto, a pagina 25, si legge chiaramente che la casa vuole ripristinare il suo reparto sportivo, con la creazione di modelli appositi, accessori e parti speciali. “Per i clienti, porteremo sul mercato accessori su misura per la nostra gamma di modelli e torneremo nel motorsport in tutto il mondo“, si legge nel documento. Istituita nel 1970,ha rappresentato la Mitsu nelle corse di rally e nei raid. Nella sua carriera ha conquistato quattro mondiali rally e ben 12 vittorie alla Dakar. Sotto l’ala ha creato la Lancer Evolution, una delle vetture sportive più iconiche di sempre. Qual è la storia sportiva di ...

