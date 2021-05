Militanti Fdi regalano libro Meloni a studenti Tor Bella Monaca

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Ildi Giorgiadonato ai ragazzi di Tora poca distanza dalla libreria del quartiere, Booklet LeTorri, che ha rivendicato la scelta di non vendere il volume. Questa l’azione messa in campo stamani da FdI, che si e’ ritrovata proprio nel popoloso quartiere di Roma est, davanti al liceo Amaldi, per distribuire i volumi della biografia della leader del partito. Il primo e’ stato regalato a Christian, 18 anni. Il secondo ad Andrea, ancora minorenne, che ha detto “ero curioso, ma ho anche idee simili”. Alla fine ne sono stati distribuiti 5. In strada, tra alcune decine di, c’erano i consiglieri regionali Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo oltre a Nicola Franco, capogruppo di FdI al VI Municipio. Contrari alcuni insegnanti presenti. Presenti all’uscita di scuola anche ...