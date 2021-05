Milano, Sala: “Nuova Loggia dei Mercanti avvicini ragazzi alla storia” (Di giovedì 13 maggio 2021) “La Nuova Loggia dei Mercanti è una testimonianza della memoria antifascista. Cominciamo a essere di vecchia età ed è utile che i ragazzi si avvicinino alla storia tragica del nostro Paese”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il restyling della Loggia. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ladeiè una testimonianza della memoria antifascista. Cominciamo a essere di vecchia età ed è utile che isinotragica del nostro Paese”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, commentando il restyling della. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

fattoquotidiano : IL DIVIN ALBERTINI A Milano c’è il Candidato Unico; e c’è il candidato che c’è e non c’è. Il primo, si sa, è Giusep… - CorriereCitta : Milano, Sala: “Nuova Loggia dei Mercanti avvicini ragazzi alla storia” - yoygiada : RT @albo_interista: ?????? BREAKING NEWS ?????? Giungono notizie agghiaccianti da Milano: strage di tifosi dell’Inter che stanno morendo come mo… - ciccionocera00s : RT @capuanogio: #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milano. La pr… - herbertharriola : RT @capuanogio: #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milano. La pr… -