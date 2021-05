Milano | festa abusiva in hotel | multato il giocatore dell’inter Lukaku e altre 23 persone

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il calciatore Romeluha deciso di festeggiare in grande il suo compleanno. Ha organizzato unacon23in un. Ma le cose non sono andate come sperava. I carabinieri hanno bloccato i festeggiamenti e tutti i partecipanti dovranno pagare una multa salata per non aver rispettato le misure anti-Covid. Romeludi compleanno: cosa farà la sua squadra a riguardo? Romeludi compleanno: cosa è successo Il campione interista ha violato le norme anti-Covid organizzando unacon 23 invitati. Tra i partecipanti c’erano anche tre suoi compagni di squadra. Alle 3 di questa mattina, 13 maggio 2021, ...

Erano in quattro, tutti calciatori dell'Inter: Romelo Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young . E non dovevano essere lì, all'hotel "the Square Milano Duomo", in via Federico Albricci, alle tre della notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio , per festeggiare il compleanno dello stesso Lukaku. In totale sono state identificate 24 persone, ...Romelu Lukaku festa di compleanno in un hotel nel centro di Milano. I carabinieri hanno fermato l'evento e hanno multato 24 persone ...