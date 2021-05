MILAN TOP NEWS – Post Torino-Milan, infortunio Ibra, parole Castillejo (Di giovedì 13 maggio 2021) Le top NEWS di giornata sul Milan. Il Post partita di Torino-Milan, le condizioni di Ibrahimovic, l'intervista di Castillejo e tanto altro Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 maggio 2021) Le topdi giornata sul. Ilpartita di, le condizioni dihimovic, l'intervista die tanto altro

Advertising

vocidicitta : Nuovo articolo: Serie A, top & flop: Milan straripante, Buffon da record, l’Inter non si ferma - LNmyskin : Domenica vietato sbagliare. Penso che tra il 2 e il 4 posto ballino anche una 10 di milioni in premi da Lega e UEFA… - maldiniforever3 : @Orli19831 Molto bella ma quella - The__Musti : @trimonazo Ci sta, a chi non ha emozionato? Tolto il derby vinto per me la top 3 è: Napoli Milan Juve Milan Roma Milan - RRRossonera : Uno storico 0-7 in casa del Toro dipinge molti sorrisi in casa @acmilan, energia utilissima per affrontare gli ulti… -