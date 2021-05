Milan sui social – Kessie: “Sempre più vicini all’obiettivo” (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Milan spazza via il Torino vincendo 7-0 e Kessie esulta sul proprio profilo Instagram. Rossoneri vicinissimi alla Champions League. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilspazza via il Torino vincendo 7-0 eesulta sul proprio profilo Instagram. Rossonerissimi alla Champions League.

Advertising

Eurosport_IT : MILAN STELLARE ALLO STADIUM ???? Juve ko in casa contro i rossoneri: vittoria fondamentale in chiave Champions Leag… - fps_agency : La Juve scende di circa 10mln interazioni e il Milan viene superato dall'Inter in classifica. L'avvicinamento dei n… - fps_agency : ?? Qual è stata la squadra di Serie A più efficace sui social ad Aprile? ?? Le performance negative in campo di Juve… - TavoloGiovani : ?? Call for Street Actions a Milano Hai un #progetto per un’azione collettiva da realizzare nelle strade di #Milano,… - Primaonline : TOP SQUADRE DI CALCIO SOCIAL, best post e paid post. Nel mese della Superleague, Juve in trend calante, Inter super… -