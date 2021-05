Milan | Marocchi | “La faccia e le parole di Maldini hanno fatto tanto”

(Di giovedì 13 maggio 2021), ex giocatore e ora opinionista in TV, ha espresso il proprio parere sul, sottolineando l'importanza che ha avuto

Advertising

Radio24_news : RT @tutticonvocati: [??PODCAST] #Milan 7 bellezze - Oggi con: Giancarlo Marocchi @paolobertolucci @marioboni10 Carlo Pernat RIASCOLTA QUI… - tutticonvocati : [??PODCAST] #Milan 7 bellezze - Oggi con: Giancarlo Marocchi @paolobertolucci @marioboni10 Carlo Pernat RIASCOLTA… - MilanLiveIT : ???#Milan - Marocchi esalta #Maldini ma boccia l'acquisto di #Mandzukic! - GPeppe34N : RT @tutticonvocati: Rubiamo al salotto di @SkySport Giancarlo Marocchi per commentare le partite di ieri: 'Mettiamo #Milan e #Atalanta in #… - Yuro_23 : RT @tutticonvocati: ???#Marocchi: 'Il #Milan risuscitato 3 volte nel girone di ritorno. Il Milan è stata una bella cosa di questo campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Marocchi

Pianeta Milan

Per l'ex calciatore i rossoneri giocheranno la prossima Champions League: 'Ilè risuscitato 3 volte nel girone di ritorno - afferma- Ilè stata una bella cosa di questo ...Quante volte era stato dato per cotto e quante volte si è rialzato. Ilha stupito tutti in questa stagione sia nel girone di andata, quando si è laureato campione d'...lo fa Giancarlo. L'...Giancarlo Marocchi ha parlato del momento del Milan. Secondo l'ex calciatore i rossoneri giocheranno la prossima Champions ...Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha speso parole d’elogio per l’operato di Maldini: "La faccia e le parole di Paolo - ha dichiarato - hanno fatto tanto. Dalla ...