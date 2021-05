Milan | Cerruti | ‘L’attaccante ideale per i rossoneri sarebbe Vlahovic’ | News

Advertising

PianetaMilan : - milansette : Cerruti: 'Il Milan deve cercare un titolare e l'ideale sarebbe Vlahovic' - sportli26181512 : Cerruti: 'Il Milan deve cercare un titolare e l'ideale sarebbe Vlahovic': Nel corso del TMW News è intervenuto Albe… - MilanWorldForum : Cerruti, consigli al Milan per il nuovo attaccante Le dichiarazioni -) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cerruti

TUTTO mercato WEB

: Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Diaz, ... COM PER L'APPROFONDIMENTO DI 100ESIMO MINUTO DI ALBERTOSi sofferma anche sul mercato delAlbertonel suo editoriale per Milannews. Dopo il trionfo sulla Juve la firma della Gazzetta ritiene che pensando alla Champions e al futuro, è inutile andare a caccia di altri giovani ...Nel corso del TMW News è intervenuto Alberto Cerruti (come si può vedere sotto). E con lui, firma de La Gazzetta dello Sport, abbiamo analizzato il campionato a partire dal Milan ...Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Vlahovic paragonandolo ad una leggenda del Milan Intervenuto ai microfoni di TMW, Alberto Cerruti, giornalista de La G ...