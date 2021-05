Milan | Castillejo | «Vi spiego perché siamo vicini alla Champions»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’esterno del, Samuel, ha parlato dopo la vittoria contro il Torino: ecco le sue dichiarazioni Samuelha parlato ai microfoni diTV. Le sue parole. GRUPPO – «Mettere il gruppo davanti alle individualità mi piace. Penso che senza un gruppo unito, una famiglia, è impossibile raggiungere obiettivi importanti.uniti e forti.all’obiettivo». ALTI E BASSI – «Tutti passano momenti alti e bassi durante la stagione. Abbiamo dimostrato che chi entra aiuta la squadra ed è la cosa importante nel calcio. Per questo». TORINO – «Era una delle partite più importanti dell’anno. Non è mai facile giocare con una squadra che lotta per la ...