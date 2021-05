Migranti: Msf annuncia ripresa attività soccorso in mare (Di giovedì 13 maggio 2021) Medici Senza Frontiere annuncia il rilancio delle proprie attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo per salvare le vite di Migranti e rifugiati che tentano la traversata dalla Libia. Msf opererà ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Medici Senza Frontiereil rilancio delle propriedi ricerca enel Mediterraneo per salvare le vite die rifugiati che tentano la traversata dalla Libia. Msf opererà ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Msf Migranti: Msf annuncia ripresa attività soccorso in mare Medici Senza Frontiere annuncia il rilancio delle proprie attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo per salvare le vite di migranti e rifugiati che tentano la traversata dalla Libia. Msf opererà con una propria nave la Geo Barents per soccorrere persone in pericolo e fornire loro assistenza medica. "Nel Mediterraneo ...

