Michelle Hunziker “barbuta” su Instagram | è irriconoscibile | ecco perché

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 13 maggio 2021)con la barba. La vulcanica conduttrice di Striscia la Notizia ha condiviso sunel corso della giornata di ieri alcune storie che la mostrano in sala trucco, mentre si sottopone ad un vero e proprio travestimento. “Ci prepariamo per un nuovo inviato”, aveva postato il volto noto della tv. E ora il mistero è svelato… leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso, l’abito è cortissimo: «Quanta volgarità», dettaglio non sfugge “Striscia la notizia”,con la barba su, fan increduli:nelle foto, al timone del tg satirico di Antonio Ricci, che va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in prime time, insieme a Gerry Scotti, si è prestata ...