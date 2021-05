Michele Morrone critica Belen Rodriguez e il web insorge: le parole dell’attore fanno infuriare i social (Di giovedì 13 maggio 2021) Michele Morrone è entrato al centro delle polemiche in queste ore, per un’affermazione infelice nei confronti della showgirl argentina Belen Rodriguez. Nel corso di una diretta social, l’attore ha risposto a una domanda dei fan sulla modella in maniera decisamente inopportuna, attirandosi così addosso una pioggia di critiche. Michele Morrone e Belen Rodriguez: gossip estivo prima di Spinalbese Belen Rodriguez è fidanzata da mesi con Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti la scorsa estate e a breve diventeranno genitori di una bambina che hanno intenzione di chiamare Luna Marie. Prima che la modella argentina incontrasse il suo attuale compagno però, il settimanale Chi aveva diffuso la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021)è entrato al centro delle polemiche in queste ore, per un’affermazione infelice nei confronti della showgirl argentina. Nel corso di una diretta, l’attore ha risposto a una domanda dei fan sulla modella in maniera decisamente inopportuna, attirandosi così addosso una pioggia di critiche.: gossip estivo prima di Spinalbeseè fidanzata da mesi con Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti la scorsa estate e a breve diventeranno genitori di una bambina che hanno intenzione di chiamare Luna Marie. Prima che la modella argentina incontrasse il suo attuale compagno però, il settimanale Chi aveva diffuso la ...

