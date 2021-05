'Mia moglie non pulisce e non cucina', marito chiede il divorzio e il giudice gli dà torto: i lavori vanno condivisi (Di giovedì 13 maggio 2021) 'Mia moglie non lava non cucina e non stira in casa per questo voglio il divorzio'. Ma il giudice ha dato torto a un uomo foggiano che con queste motivazioni chiedeva di separarsi dalla moglie. Lavare,... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) 'Mianon lava none non stira in casa per questo voglio il'. Ma ilha datoa un uomo foggiano che con queste motivazioniva di separarsi dalla. Lavare,...

