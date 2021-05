Meyer | si vaccina con il cane per superare la paura dell' ago

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meyer vaccina

Grazie al Vaccination center dele al prezioso supporto della Fondazionee dei super cani di Antropozoa in servizio in ospedale, Davide ha affrontato la puntura con il sorriso. La storia ......forma di un codice QR per chi non possiede uno smartphone (del resto già adesso chi si... proteggendo al contempo la privacy dei propri dati", ha spiegato Paul, numero uno di The Commons ...Ragazzo riceve il vaccino anti Covid con l'aiuto di un cane: così il 18enne Davide ha superato la paura degli aghi ...Davide aveva espressamente chiesto di poter avere il supporto di Polpetta: ennesimo successo per la Pet Therapy ...