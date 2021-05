Meteo Roma | previsioni per venerdì 14 maggio

Advertising

romatoday : #Meteo a Roma: possibili piogge e temporali, l'allerta della protezione civile - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio: ecco da quando - quartomiglio : FORTE MALTEMPO prima del WEEKEND con piogge e temporali tra ROMA e LATINA - infoitinterno : Meteo Roma e Lazio 13 maggio: temporali e vento forte nella capitale - quartomiglio : Bollettino Meteo per OGGI 13 Maggio 2021 e DOMANI 14 Maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

CRITICITÀ IDROGEOLOGICA GIALLA SU TUTTE ZONE ALLERTA NewTuscia- 'Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domani, ...Non c'è tregua per questa primavera. Nel Lazio, dopo il brutto tempo dei giorni scorsi, è di nuovo allerta. Il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal pomeriggio di domani, venerdì 14 maggio 2021, e per le successive 12 ore un'allerta gialla idrogeologica. Sono previste ' precipitazione sparse, ...Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - Crescono i giovani italiani che praticano il 'binge drinking', l'abbuffata alcolica di 6 o più bicchieri di ...Matteo Berrettini termina il proprio cammino agli ottavi degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso al Foro Italico di Roma: l'azzurro è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsits ...