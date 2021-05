METEO: nuovo, forte peggioramento meteo alle porte (Di giovedì 13 maggio 2021) E’ iniziata la stagione dei temporali anche di forte intensità.E’ un maggio altalenante, per certi versi non dissimile da marzo e aprile se non fosse per le due ondate di caldo che hanno interessato varie zone d’Italia. Caldo localmente intenso, di certo non record, ma per qualche giorno abbiamo avuto un assaggio di bella stagione. Si è trattato di rapide sfuriate africane, in entrambi i casi spazzate via da assalti depressionari forieri di maltempo e di un corposo abbassamento delle temperature. E’ ciò che è accaduto nella prima metà di settimana, è ciò che accadrà nuovamente nella giornata di venerdì. La prima perturbazione, ormai alle spalle, ha aperto un ampio varco ciclonico all’interno del quale transiterà un’altra depressione. Depressione proveniente dal Nord Atlantico, vero è che transiterà velocemente ma è altrettanto vero ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) E’ iniziata la stagione dei temporali anche diintensità.E’ un maggio altalenante, per certi versi non dissimile da marzo e aprile se non fosse per le due ondate di caldo che hanno interessato varie zone d’Italia. Caldo localmente intenso, di certo non record, ma per qualche giorno abbiamo avuto un assaggio di bella stagione. Si è trattato di rapide sfuriate africane, in entrambi i casi spazzate via da assalti depressionari forieri di maltempo e di un corposo abbassamento delle temperature. E’ ciò che è accaduto nella prima metà di settimana, è ciò che accadrà nuovamente nella giornata di venerdì. La prima perturbazione, ormaisp, ha aperto un ampio varco ciclonico all’interno del quale transiterà un’altra depressione. Depressione proveniente dal Nord Atlantico, vero è che transiterà velocemente ma è altrettanto vero ...

