Meteo Italia sino al 28 Maggio: CALDO d’ Africa farà rotta verso l’Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Prosegue il balletto dei modelli matematici di previsione o meglio, proseguono quegli aggiustamenti evolutivi che inevitabilmente continueremo a osservare anche nei prossimi giorni. Diciamo che si sta guardando con molto interesse ai possibili scenari Meteo climatici dell’ultima settimana di Maggio e l’attenzione è catturata dall’eventuale consolidamento dell’Anticiclone proveniente dall’Africa. Segnali in tal senso giungevano nei giorni scorsi, pur a singhiozzo e pur con differenze talvolta abissali tra le varie mappe. Le ultimissime emissioni confermano l’intervento di una struttura anticiclonica che, se confermata, potrebbe spalancare le porte all’Estate. Difatti non si tratterebbe di una semplice toccata e fuga, così com’è successo nella prima metà di ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Prosegue il balletto dei modelli matematici di previsione o meglio, proseguono quegli aggiustamenti evolutivi che inevitabilmente continueremo a osservare anche nei prossimi giorni. Diciamo che si sta guardando con molto interesse ai possibili scenariclimatici dell’ultima settimana die l’attenzione è catturata dall’eventuale consolidamento dell’Anticiclone proveniente dall’. Segnali in tal senso giungevano nei giorni scorsi, pur a singhiozzo e pur con differenze talvolta abissali tra le varie mappe. Le ultimissime emissioni confermano l’intervento di una struttura anticiclonica che, se confermata, potrebbe spalancare le porte all’Estate. Difatti non si tratterebbe di una semplice toccata e fuga, così com’è successo nella prima metà di ...

