METEO Italia. Nuovo FRONTE di maltempo in arrivo, temporali e grandinate (Di giovedì 13 maggio 2021) METEO SINO AL 19 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti occidentali, veicolate da un ampio sistema depressionario presente sull’Europa Centrale, trasportano aria instabile sull’Italia. Il tempo quindi si mantiene vivacemente instabile sulle regioni centro-settentrionali della Penisola, con precipitazioni temporalesche a macchia di leopardo che dalle aree montuose si propagano alle pianure. L’instabilità regna sovrana, con acquazzoni improvvisi occasionalmente anche di forte intensità. Il flusso atlantico si contrapporrà ad ogni tentativo di rimonta anticiclonica e pertanto il tempo resterà capriccioso ancora per svariati giorni. Non si prevede nulla di buono nemmeno per l’ultima parte della settimana. Evoluzione METEO prevista tra venerdì e sabato WEEKEND DAL METEO IN PARTE COMPROMESSO Venerdì si attende una ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 13 maggio 2021)SINO AL 19 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti occidentali, veicolate da un ampio sistema depressionario presente sull’Europa Centrale, trasportano aria instabile sull’. Il tempo quindi si mantiene vivacemente instabile sulle regioni centro-settentrionali della Penisola, con precipitazioni temporalesche a macchia di leopardo che dalle aree montuose si propagano alle pianure. L’instabilità regna sovrana, con acquazzoni improvvisi occasionalmente anche di forte intensità. Il flusso atlantico si contrapporrà ad ogni tentativo di rimonta anticiclonica e pertanto il tempo resterà capriccioso ancora per svariati giorni. Non si prevede nulla di buono nemmeno per l’ultima parte della settimana. Evoluzioneprevista tra venerdì e sabato WEEKEND DALIN PARTE COMPROMESSO Venerdì si attende una ...

Advertising

MeteoInDiretta : ??METEO IN DIRETTA PRIMA PAGINA?? Buongiorno da Meteo in Diretta! Scopri le condizioni meteo attuali su tutta Italia,… - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIME #ORE, nuovo peggioramento con #FORTI #PIOGGE e #TEMPORALI - iconaclima : #Buongiorno! L'#Italia, anche nei prossimi giorni, rimane nel mirino di nuovi impulsi perturbati: oggi tempo piut… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - RosPalumbo71 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA -