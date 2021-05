Meteo, il maltempo non rallenta: allerta gialla su due regioni del Nord (Di giovedì 13 maggio 2021) Instabilità difffusa e maltempo, soprattutto al Nord: sono queste le principali previsioni Meteo di giovedì 13 maggio dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e del Meteorologo Mario Giuliacci. Vediamo tutti i dettagli Inziamo con il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata del 12 maggio e valido per tutta la giornata di oggi giovedì 13 maggio. Nonostante il maltempo diffuso non sono attivi avviso di Meteo avverso è di contro presente un avviso di allerta gialla, per rischio idrogeologico derivante dalle forti piogge, su Lombardia ed Emilia Romagna. Il resto della cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto non sono presenti altre ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021) Instabilità difffusa e, soprattutto al: sono queste le principali previsionidi giovedì 13 maggio dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e delrologo Mario Giuliacci. Vediamo tutti i dettagli Inziamo con il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata del 12 maggio e valido per tutta la giornata di oggi giovedì 13 maggio. Nonostante ildiffuso non sono attivi avviso diavverso è di contro presente un avviso di, per rischio idrogeologico derivante dalle forti piogge, su Lombardia ed Emilia Romagna. Il resto della cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto non sono presenti altre ...

