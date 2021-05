METEO GRANDINE fenomeno sempre più frequente in Italia | con GROSSI chicchi

(Di giovedì 13 maggio 2021) I temporali estivi vanno a braccetto con la, che in taluni casi può causare danni quando iassumono grosse dimensioni. Ciò avviene quando il temporale è associato a violentissime correnti ascensionali che trattengono verso l’alto anche idi, prima di cadere al suolo. Gradinate di questa taglia talvolta interessano l’Laè un tipo di precipitazione piùe dannosa in estate. Quest’ultima è la stagione grandinigena per eccellenza, almeno sul Nord. Per via del maggior calore a disposizione, le grandinate possono avere risvolti assai dannosi. Qualche volta le grandinate, seppur di rado, possono avvenire anche sulle coste. Il video che vi mostriamo mostra un eccezionale evento grandinigeno ...

3BMeteo : ??? #AvvisoMeteo prossime ore. Attenzione anche alla #grandine #13maggio - infoitinterno : Grandine e temporali, torna l'allerta meteo in Veneto - infoitinterno : Meteo: Venerdì quasi AUTUNNALE, VASTA PERTURBAZIONE provocherà Forti TEMPORALI, GRANDINE e più FRESCO OVUNQUE - ilbassanese : Temporali e grandine: stato di attenzione in tutto il Veneto - ilmeteoit : #Meteo: #Venerdì con #TEMPORALI, #GRANDINE e #CLIMA più #FRESCO un po' #OVUNQUE -

Il temporale non sembra così minaccioso e il cielo non ha assunto tinte scure, eppure inizia a caderecome albicocche. I bagnanti, sorpresi da quanto accade all'improvviso, sono costretti a ...PROSSIMA SETTIMANA, ANCORA FASI TURBOLENTE Maggio sembra destinato a trascorrere concapriccioso, fra acquazzoni e clima relativamente fresco. L'anticiclone non riuscirà ad affermarsi ...Un forte temporale, per fortuna di breve durata. Oggi, giovedì 13 maggio, sul Polesine si è abbattuto un violento rovescio temporalesco, che ha anche fatto temere il peggio. Per fortuna, però, la piog ...Cronaca meteo Italia. TEMPORALI A RIDOSSO DEI RILIEVI DEL NORD. Nelle ore pomeridiane si sono sviluppate vistose nubi cumuli formi in prossimità dei rilievi del Nord Italia, sia ...