Meteo Domani 14 maggio 2021 | dal sito web Meteo Aeronautica Militare italiana

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Possibilità di temporali in varie regioni d’Italia.La nostra premessa: un sistema perturbato tenderà ad interessare l’Italia, sarannormente coinvolte le regioni centro settentrionali italiane. Come potrete osservare del bollettinoemesso dal centrodell’, parecchi temporali andranno interessare varie regioni, e non solo quelle del Nord. Sono attesi temporali anche in Sardegna che andranno ad estendersi verso il centro, soprattutto la parte tirrenica. Condizionimeno sfavorevoli si avranno nelle regioni meridionali, dove comunque si andrà ad instaurare una certa instabilità atmosferica....