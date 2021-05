Mehmet Alì Agca, che fine ha fatto l’attentatore del Papa (Di giovedì 13 maggio 2021) Mehmet Alì Agca, è stato l’attentatore del Papa, spunta all’improvviso da un viottolo per poi imbattersi una strada trafficata di Istanbul, ecco come si è mostrato ai riflettori dopo qualche anno. Mehmet Alì Agca, l’attentatore del Papa, che fine ha fatto oggi (Vaticano News)Nel tempio non sembra essere cambiato per nulla, è magro e snello, porta una camicia con giacca scura, la sua voce cavernosa è rimasta tale. Vanta un itlaiano perfetto. Il Vaticano ha classificato il suo attentato come un compimento del Terzo Segreto di Fatima. Il gesto di tentare alla vita del Papa sembra che sia stato deciso dal potere divino. L’attentato del 13 Maggio 1981, circa 36 anni fa dove furono sparati ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021)Alì, è statodel, spunta all’improvviso da un viottolo per poi imbattersi una strada trafficata di Istanbul, ecco come si è mostrato ai riflettori dopo qualche anno.Alìdel, chehaoggi (Vaticano News)Nel tempio non sembra essere cambiato per nulla, è magro e snello, porta una camicia con giacca scura, la sua voce cavernosa è rimasta tale. Vanta un itlaiano perfetto. Il Vaticano ha classificato il suo attentato come un compimento del Terzo Segreto di Fatima. Il gesto di tentare alla vita delsembra che sia stato deciso dal potere divino. L’attentato del 13 Maggio 1981, circa 36 anni fa dove furono sparati ...

